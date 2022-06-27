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Kütahya'da "Mehmetçik Yürüyüşü"

İhlas Haber Ajansı - Tuna İşleyen - Yerel
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- Kütahya'da "Mehmetçik Yürüyüşü" Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde "Mehmetçik Yürüyüşü" düzenlendi.

- Kütahya'da "Mehmetçik Yürüyüşü"

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde "Mehmetçik Yürüyüşü" düzenlendi.

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlamaları nedeniyle Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 12 kilometrelik doğa yürüyüşü Vakıf köyde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler için dua edilmesiyle başladı.

Vali Ali Çelik, ehrami karaçamın dünya üzerindeki tek doğal yayılış alanı olan Tavşanlı Vakıf Çamlığı Tabiatı Koruma Alanı'nda düzenlenen Mehmetçik Yürüyüşü'ne katıldı.

Kütahya'nın endemik bitkilerinden ehrami karaçamı ve ebe karaçamı ile ardıç, saçlı meşe, söğüt ve ıhlamur gibi ağaçların benzersiz bir zenginlik sunduğu bölgede yapılan Mehmetçik Yürüyüşü'nde dev Türk bayrağı açıldı.

Büyük Zafer'in 100. yılına yakışır anıların biriktirildiği keyifli bir doğa yürüyüşü yapıldığını söyleyen Vali Çelik, emeği geçenlere teşekkür etti.

Şehit ve gazileri rahmetle yad eden Vali Çelik, "Bu toprakları canıyla, kanıyla vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı sonsuz rahmet, sonsuz minnet ve sonsuz bir saygıyla yad ediyorum. Rabbim her birinden razı olsun" dedi.

Yürüyüşe Vali Ali Çelik'in yanı sıra Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Efe, doğa yürüyüş grupları, öğrenciler ve kamu personelleri katıldı.

İhlas Haber Ajansı / Tuna İşleyen - Yerel

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