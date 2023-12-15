Kütahya'da Kültürel Endüstriler Merkezi Sırköy Projesi Temeli Atıldı

Kütahya Belediyesi tarafından başlatılan Kültürel Endüstriler Merkezi Sırköy projesinin temeli atıldı. Proje, çini, seramik, sim sarma gibi zanaat ve halk sanatlarının turistlerin ve halkın deneyimleyebileceği atölyelerin bulunduğu bir merkez kurmayı hedefliyor.

Kütahya'da Kültürel Endüstriler Merkezi Sırköy projesinin temeli atıldı.

Kütahya Belediyesinin proje sahibi olduğu, Zafer Kalkınma Ajansı'nın hibe desteği sağladığı, Kütahya Valiliği ile Kütahya Çiniciler Fotoğrafçılar ve El Sanatları Esnaf Odası'nın proje ortakları olduğu, Güzel Sanatlar ve Edebiyat Derneği'nin proje iştirakçisi olduğu Kütahya'nın Kültürel Endüstriler Merkezi, 'Sırköy projesi'nin temeli atıldı.

Zafer Kalkınma Ajansı desteğiyle Turizm ve Tarımsal Altyapı Mali Destek Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan Kütahya Belediyemizin projesi ile UNESCO Şehirler Ağı'na Zanaat ve Halk Sanatları alanında 2017 yılında dahil olan Kütahya'nın oluşturucu ve kültürel endüstriler odağında ulusal ve uluslararası cazibesinin arttırılması hedefleniyor.

Proje çerçevesinde çini, seramik, sim sarma, gümüş işleme gibi zanaat ve halk sanatlarının turistlerin, öğrencilerin ve halkın deneyimleyebileceği atölyelerin bulunduğu ve aynı zamanda bu ürünlerin üretim ve satışının gerçekleştirildiği bir Kütahya Kültürel Endüstriler Merkezi kurulacak.

Temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Tüm paydaşlarımızla beraber temelini atıyoruz. En kısa zamanda tamamlanınca ilerdeki başka bir alanda da 3.9 milyon Euro'luk RAYSOP projesi olarak bilinen ve çini tasarım merkezinin de içinde olduğu son aşamasına geldiğimiz projeyle bütünleştiğinde Kadın Kooperatifleri, Kültürel Endüstriler Merkezi ve Çini Tasarım Merkezi gibi Kütahya'yı Kütahya yapan ve Kütahya'yı dünya şehri yapan bu imkanlarımızın yoldan geçenlere, yerli ya da yabancı turistlere daha çok tanıtılacağı bir alana dönüştürülecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Devletin kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımız bir araya gelip aynı noktaya bakıp oraya enerjilerini sarf ettiklerinde çözemeyeceği hiçbir sorunun olmadığını gördük. Valimiz başta olmak üzere siz değerli katılımcılarımıza ve proje ortaklarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum, hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin ve dünyanın sayılı şehirlerinden birisi olan Kütahya'mızın önünü açacak, gerçekten dünya şehirleri arasındaki hak ettiği yerini alarak perçinleyecek önemli bir projenin başlangıcındayız. Sağlıkla, sıhhatle, kazasız ve belasız bitirilmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kütahya Valisi Musa Işın, "Kütahya'ya yapılacak her hizmet, Kütahya'nın gelişmesine ve kalkınmasına büyük katkı sağlayacaktır. Kütahya'mız, potansiyeli yüksek olan bir ildir. Kütahya, gizli kalmış özelliklerini her geçen gün hem Türkiye'ye hem de dünyaya tanıtacaktır. Temelini attığımız bu tesisin de Kütahya'mızın tanıtımına büyük bir katkısı olacaktır ve inşallah UNESCO şehri olan Kütahya'mızın tanıtılmasına ve kalkınmasına öncülük edecek, halkımızın ne kadar büyük bir beceriye sahip olduğunu bu vesileyle bir kez daha Türkiye'nin ve dünyanın gündemine taşıyacağız. Bu projenin hazırlanmasında büyük emeği geçen Sayın Belediye Başkanımızı, bu projeye destek veren Zafer Kalkınma Ajansı'nı ve diğer bütün paydaşları tebrik ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. - KÜTAHYA