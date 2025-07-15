Kütahya'da Kan Bağışına Teşvik İçin Hediye: Çoklu Şarj Cihazı

Kütahya'da Kan Bağışına Teşvik İçin Hediye: Çoklu Şarj Cihazı
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Türk Kızılay Kütahya Şubesi, kan bağışını artırmak amacıyla Hisarcık'ta düzenlediği kampanya kapsamında vatandaşlara çoklu şarj cihazı hediye etti. Kampanyada 7 saat boyunca 35 ünite kan alındı.

Türk Kızılay Kütahya Şubesi tarafından kan bağışını artırmak amacıyla başlatılan kampanya çerçevesinde Hisarcık ilçesinde kan bağışında bulunan vatandaşlara çoklu şarj cihazı hediye edildi.

Türk Kızılay Kütahya Kan Merkezi Doktoru İsmail Cihat Tuna nezaretinde Hisarcık Eti Maden Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasında kan bağışında bulunan vatandaşlara çoklu şarj cihazı hediye edildi. 7 saatlik kampanya süresinde 35 ünite kan alımı gerçekleşti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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