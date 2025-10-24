Haberler

Kütahya'da Hira Camii ve Kur'an Kursu Açıldı

Kütahya'da Hira Camii ve Kur'an Kursu Açıldı
Güncelleme:
Kütahya'da yapımı tamamlanan Hira Camii ve 4-6 yaş Kur'an Kursu, törenle ibadete açıldı. Açılışta konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, camilerin toplumun manevi merkezleri olduğunu vurgulayarak, çocukların dini değerlere bağlı olarak yetiştirilmesinin önemini belirtti.

Kütahya'da yapımı tamamlanan Hira Camii ve Dr. Osman Konur 4-6 Yaş Kur'an Kursu, törenle ibadete açıldı.

Açılışa Kütahya Valisi Musa Işın, il protokolü, din görevlileri, hayırsever vatandaşlar ve mahalle sakinleri katıldı. İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Hira Camii ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Yasin Kahraman, caminin yapım sürecine ilişkin bilgi vererek emeği geçenlere teşekkür etti. Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık da cami ve Kur'an kursunun Kütahya'ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vali Işın, camilerin sadece ibadet mekanı değil, aynı zamanda toplumun manevi merkezleri olduğunu vurgulayarak, "Bugün mübarek bir günde böylesine mübarek bir mekanın açılışında bulunmak bizim için büyük bir şereftir. Allah bu güzel mabedin yapımında emeği geçen herkesten razı olsun. Hayırsever vatandaşlarımız ebedi hayatlarına yatırım yapıyorlar. Böyle bir yatırımı akıllı insanlar yapar; ebedi hayata yatırım yapmak kadar akıllıca bir şey yoktur" dedi.

Vali Işın, yeni nesil camilerin çok yönlü fonksiyonlarına da dikkat çekerek, "Camilerimiz artık sadece namaz kılınan yerler değil Kur'an kursları, gençlik faaliyetleri, kadın ve çocuklar için eğitim alanlarıyla tam birer külliye olarak hizmet veriyor. Bundan sonra Kütahya'daki yeni camilerimizi de bu anlayışla inşa etmeye devam edeceğiz" dedi.

Ailelere de çağrıda bulunan Işın, dini ve milli değerlere bağlı nesiller yetiştirmenin önemini vurgulayarak "Çocuklarımızı kendi değerlerimize göre, dinini bilen, ahlaklı, edepli ve milletine bağlı bireyler olarak yetiştirelim ki bu milletin sırtı yere gelmesin" diye konuştu.

Kütahya İl Müftü Yardımcısı Tahsin Ekim'in duasının ardından kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi.

Modern külliye yapısıyla hizmet verecek

Kütahya'nın Bahçelievler Mahallesi'nde 1 Kasım 2021'de temeli atılan Hira Camii, 2 bin 290 metrekare arsa üzerine inşa edildi. 980 metrekare oturum alanına ve 200 metrekare kapalı kullanım alanına sahip cami, dört bölümden oluşan bir külliye olarak tasarlandı. Külliye bünyesinde; 4-6 yaş grubu çocuklar için Kur'an Kursu, kadınlar ve yaşlılar için ibadet alanları, bin 500 kişilik cemaat kapasitesine sahip modern bir cami bölümü yer alıyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
