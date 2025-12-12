Haberler

Kütahya'da Haydar Aliyev'in anısına resim sergisi

Kütahya'da Haydar Aliyev'in anısına resim sergisi
Güncelleme:
Kütahya'da faaliyet gösteren Azerbaycanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği, Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in vefatının 22. yılı dolayısıyla resim sergisi düzenledi.

Kütahya Merkez Azerbaycan Parkı'nda açılan sergide, Aliyev'in hayatı, liderliği ve Türk dünyasına kazandırdığı değerler fotoğraf ve görsellerle ziyaretçilere aktarıldı. Etkinlik, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Harbörü Kültür Topluluğu iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Azerbaycanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İlgar İdrisov, Haydar Aliyev'in modern Azerbaycan'ın mimarı olduğunu vurgulayarak, "Sergimizde Aliyev'in gençliği, siyasi kültürü, geçmişi ve Azerbaycan tarihindeki yeri anlatılıyor. Kendisi tek millet iki devlet sözünün mimarıdır. Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini her platformda vurgulamış, Bakü-Tiflis boru hattı gibi projelerde öncülük etmiştir. Bugün de onun kurduğu sistem üzerinde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aynı ilkeleri sürdürmektedir. Allah rahmet eylesin" dedi.

Kütahya'da yaklaşık 8 bin uluslararası öğrenci bulunuyor

Kütahya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Sebahattin Ceyhun da etkinlikte yaptığı konuşmada Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarına dikkat çekti. Ceyhun, "Biz iki devlet tek millet olarak her zaman birbirimizin yanındayız. Haydar Aliyev, Azerbaycan'ın üçüncü Cumhurbaşkanı ve çok kıymetli bir liderdir. Bugün onu saygıyla anıyoruz. Kütahya'da yaklaşık 8 bin uluslararası öğrenci bulunuyor ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz önemli bir yoğunluk oluşturuyor. Hem mutlu hem hüzünlü günlerinde her zaman yanlarındayız" dedi.

Sergi, gün boyunca ziyaretçilere açık kalırken, Haydar Aliyev'in siyasi yaşamı ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine katkıları hakkında farkındalık oluşturmayı amaçladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
