Havaların ısınması ile aileler parklara akın etti

Uzun süren yağışların ardından güneşli havanın keyfini çıkarmak isteyen Kütahyalılar, Kentpark'ta yoğunluk oluşturarak piknik yaptı ve spor yaptı. Yetkililer çevre temizliği konusunda duyarlılık çağrısında bulundu.

Kütahya'da uzun süredir etkili olan yağışlı havaların ardından güneşin yüzünü göstermesiyle vatandaşlar parklara akın etti. Hafta sonunu fırsat bilen Kütahyalılar, ısınan havayla birlikte Kentpark'ta yoğunluk oluşturdu.

Kütahya'da yağışlı ve kapalı hava, yerini güneşli bir gökyüzüne bıraktı. Sıcaklıkların mevsim normallerine yükselmesiyle birlikte evde kalmak istemeyen aileler ve gençler, şehrin en büyük yeşil alanlarından biri olan Kentpark'a yöneldi. Güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar parktaki mesire alanlarında mangal yakıp piknik yaparken, gençler ise yürüyüş yollarında spor yaparak güzel havanın tadını çıkardı. Çocukların oyun alanlarında doyasıya eğlendiği parkta renkli görüntüler oluştu. Şehir stresinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar, doğayla iç içe bir hafta sonu geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Havanın ısınmasından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, "Uzun süredir yağmurlardan dolayı dışarı çıkamıyorduk. Hafta sonu güneşin açması bizim için büyük sürpriz oldu. Ailecek Kentpark'a gelerek hem temiz hava aldık hem de piknik yaptık" diyerek memnuniyetlerini ifade ettiler.

Parktaki yoğunluğun akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, yetkililer vatandaşları çevre temizliği konusunda duyarlı olmaya çağırdı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
