Kütahya'da Gençlik Haftası coşkusu

Kütahya İl Müftülüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Dokuzlar Diyanet Gençlik Merkezi'nde "Gençlik Haftası" kapsamında masa tenisi, langırt ve satranç turnuvaları gerçekleştirildi.

Gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle bir araya gelmesini amaçlayan etkinliklerde kıyasıya rekabet yaşanırken, turnuvalar dostluk ve kardeşlik atmosferi içerisinde tamamlandı. Müsabakaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Turnuva sonuçlarına göre masa tenisinde M. Yusuf Çetin birinci, Koray Kopuk ikinci, İbrahim Civelek üçüncü oldu. Langırt turnuvasında Beşir Yunus birinciliği elde ederken, Muhammed Gümüş ikinci sırada yer aldı. Satranç turnuvasında ise Enes Sayıbakan birinci, Koray Kopuk ikinci oldu.

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Kütahya Din Görevlileri Derneği Başkanı Turhan Bayatlı, Gençlik Haftası dolayısıyla gençlere yönelik anlamlı organizasyonlar düzenlediklerini ifade etti. Bayatlı, gençlerin hem manevi hem de sosyal yönden gelişimine katkı sunmayı hedeflediklerini belirterek, "Gençlik merkezimizde tenis, langırt ve satranç turnuvaları düzenledik. Yarışmalara katılan üniversite gençliğimize maddi ve manevi destek olmak amacıyla Kültürel Dayanışma Yardımlaşma Derneğimiz ile birlikte ödül programı gerçekleştirdik. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk ve kıvanç duyuyoruz" dedi.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği merkezde yıl boyunca çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirildiğini kaydeden Bayatlı, Ramazan ayında ney konserleri ve müzik programlarının düzenlendiğini, ayrıca iftar ve sahur buluşmalarıyla öğrencilerin bir araya getirildiğini ifade etti.

Bayatlı, Kütahya İl Müftülüğü'nün destekleriyle düzenlenen faaliyetlerde üniversitede görev yapan ilahiyat akademisyenlerinin de gençlerle konferanslarda buluştuğunu belirterek, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü yetkililerinin de merkezi ziyaret ederek öğrencilere çeşitli desteklerde bulunduğunu söyledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı