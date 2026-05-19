Haberler

Kütahya'da Gençlik Haftası coşkusu

Kütahya'da Gençlik Haftası coşkusu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya İl Müftülüğü bünyesindeki Dokuzlar Diyanet Gençlik Merkezi'nde Gençlik Haftası kapsamında masa tenisi, langırt ve satranç turnuvaları düzenlendi. Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kütahya İl Müftülüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Dokuzlar Diyanet Gençlik Merkezi'nde "Gençlik Haftası" kapsamında masa tenisi, langırt ve satranç turnuvaları gerçekleştirildi.

Gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle bir araya gelmesini amaçlayan etkinliklerde kıyasıya rekabet yaşanırken, turnuvalar dostluk ve kardeşlik atmosferi içerisinde tamamlandı. Müsabakaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Turnuva sonuçlarına göre masa tenisinde M. Yusuf Çetin birinci, Koray Kopuk ikinci, İbrahim Civelek üçüncü oldu. Langırt turnuvasında Beşir Yunus birinciliği elde ederken, Muhammed Gümüş ikinci sırada yer aldı. Satranç turnuvasında ise Enes Sayıbakan birinci, Koray Kopuk ikinci oldu.

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Kütahya Din Görevlileri Derneği Başkanı Turhan Bayatlı, Gençlik Haftası dolayısıyla gençlere yönelik anlamlı organizasyonlar düzenlediklerini ifade etti. Bayatlı, gençlerin hem manevi hem de sosyal yönden gelişimine katkı sunmayı hedeflediklerini belirterek, "Gençlik merkezimizde tenis, langırt ve satranç turnuvaları düzenledik. Yarışmalara katılan üniversite gençliğimize maddi ve manevi destek olmak amacıyla Kültürel Dayanışma Yardımlaşma Derneğimiz ile birlikte ödül programı gerçekleştirdik. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk ve kıvanç duyuyoruz" dedi.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği merkezde yıl boyunca çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirildiğini kaydeden Bayatlı, Ramazan ayında ney konserleri ve müzik programlarının düzenlendiğini, ayrıca iftar ve sahur buluşmalarıyla öğrencilerin bir araya getirildiğini ifade etti.

Bayatlı, Kütahya İl Müftülüğü'nün destekleriyle düzenlenen faaliyetlerde üniversitede görev yapan ilahiyat akademisyenlerinin de gençlerle konferanslarda buluştuğunu belirterek, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü yetkililerinin de merkezi ziyaret ederek öğrencilere çeşitli desteklerde bulunduğunu söyledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail Sumud Filosu'ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu

Filodaki tekneyle bağlantı koptu, haber alınamıyor
BM zirvesinde skandal! Haluk Levent İsrail'i eleştirirken, canlı yayın kesildi

Haluk Levent'in açıklamasını hazmedemediler, canlı yayını kestiler
Mango'nun kurucusu babasını öldürmekle suçlanan Jonathan Andiç kefaletle şartlı serbest kaldı

Mango'nun kurucusunun oğlu, parayı verip serbest kaldı
Mide bulandıran olay! Küçük kızı, tacizden 'Anne' feryadı kurtardı

Güpegündüz mide bulandıran olay! Küçük kızı, "Anne" feryadı kurtardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mersin'de 6 kişiyi öldüren saldırganla ilgili valilikten açıklama: Madde bağımlısı ve psikiyatrik tanıları var

6 kişiyi öldüren saldırganın geçmişi ortaya çıktı
Gençlerbirliği'nin yıldız kalecisi Velho, Dünya Kupası'na gidiyor

Türkiye'ye gelmeden tanınmıyordu! Şimdi tüm dünya onu izleyecek
Julian Schuster, İstanbul'da tarih yazabilir

Yıllarca unutulmayacak bir tarihi yarın akşam İstanbul'da yazabilir
Mahkeme Başkanı'nı tehdit eden 7 sanığa 27.5 yıla kadar hapis istemi

Daltonlar'dan mahkeme başkanına skandal tehdit
Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza

Bu görüntülerin bedeli ağır oldu! Bakanlıktan rekor ceza
'Kara kutu' denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı

"Kara kutu" elinde bavullarla kaçarken yakalandı
Icardi'ye dev talip! Her şeye sil baştan başlayabilir

Dev talip! Her şeye sil baştan başlayabilir