Kütahya'da Gençlik Buluşması: Öğrenciler Murat Dağı'nda Kahvaltıda Bir Araya Geldi

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gediz ilçesindeki Murat Dağı kamp alanında misafir edilen İstanbul Marmara Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri için Kütahya İl Müftülüğü tarafından gençlik buluşması ve kahvaltı etkinliği düzenlendi.

İl Müftülüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, gençlerin kamp sürecindeki birlik, kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendirmeyi amaçladı. Murat Dağı'nın doğal ve huzurlu atmosferinde gerçekleşen buluşma, öğrencilerin sosyal, kültürel ve manevi etkileşimlerine önemli katkı sağladı.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, etkinliğin gençlerin gelişimine sunduğu katkıya dikkat çekerek, "Gençlerimizin her alanda gelişimini desteklemek, onları güvenli, sağlıklı ve değer odaklı ortamlarda buluşturmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Etkinliği düzenleyen İl Müftülüğüne çok teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA