Garip Ahmet: 20 Yıldır Darbuka ile Gönüllere Hitap Ediyor

Kütahya'da 47 yaşındaki Ahmet Tuncel, "Garip Ahmet" adıyla yaklaşık 20 yıldır darbuka çalıp şarkı söyleyerek vatandaşlara müzik ziyafeti sunuyor.

Sevgi Yolu'nda darbukasını alarak sokak müziği yapan Tuncel, seslendirdiği şarkılarla çevredeki vatandaşların ilgisini çekiyor. Görme engelli olduğunu belirten Tuncel, müziği severek yaptığını ve geçimini sağlamak amacıyla bu şekilde çalıştığını ifade ediyor. Kütahya ve ilçelerini zaman zaman dolaştığını anlatan Tuncel, farklı noktalarda darbuka çalıp şarkılar söyleyerek vatandaşlara ücretsiz konser verdiğini belirtiyor.

Müziğin kendisi için bir tutku olduğunu dile getiren "Garip Ahmet", yıllardır sürdürdüğü bu işi hem vatandaşlara güzel anlar yaşatmak hem de ekmek parasını kazanmak için yaptığını söylüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı