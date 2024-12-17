Üye Girişi
Haberler
ABD: Oldukça zor bir konu olan PKK/YPG'ye ilişkin Türkiye ile görüşüyoruz
ABD'den art arda Türkiye açıklamaları! Panik mesajlarına da yansıdı
Moskova'daki patlamada Putin'in üst düzey komutanı hayatını kaybetti
Putin nükleer tehditleri sıralarken gelen haberle yıkıldı
Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak
Şimşek'ten asgari ücret çıkışı geldi vatandaş kağıda kaleme sarıldı
Pasifik'teki Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem
Ülke 7.3'lük depremle sarsıldı, sokaklar cansız bedenlerle doldu

Kütahya'da Filistin İçin Dualar

Kütahya'da Filistin İçin Dualar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, müftülük tarafından düzenlenen programla camilerde Filistin'deki kardeşlerimiz için dualar edildi. Etkinliğe aileler katılarak dayanışma ruhunu gösterdi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, müftülük tarafından düzenlenen programla Ulu Cami başta olmak üzere ilçedeki tüm camilerde Filistin'deki mazlum kardeşlerimiz için dualar edildi.

Ailelerin topluca katıldığı yatsı namazı öncesinde gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlikte, Filistin halkının huzura ve barışa kavuşması için dualar yükseldi. Konuyla ilgili açıklama yapan İlçe Müftü Vekili Osman Avcı, Müslümanlar arasındaki kardeşlik bağının önemine vurgu yaparak, "Filistin'deki mazlum kardeşlerimiz için bir araya gelerek dualar ettik. Dualarımızla onların yanında olduğumuzu hissettirmek ve dayanışmamızı göstermek istedik. Mazlumların yanında olmak ve onların sesini duyurmak bizim dini ve insani bir görevimizdir" dedi.

Etkinliğe katılan aileler, çocuklarıyla birlikte camilere gelerek Filistin halkı için yapılan dualara katıldı. Namaz sonrasında duygularını paylaşan katılımcılardan Zeynep Kılıç, "Bugün burada ailece bulunarak Filistinli kardeşlerimiz için dua etmek bizim için çok anlamlıydı. Onların acısını yüreklerimizde hissediyoruz" dedi. Mehmet Çelik adlı bir vatandaş ise "Çocuklarımıza da bu dayanışma ruhunu aşılamak için buradayız. Filistin halkının bir an önce huzura kavuşmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Gece kulübünde gizemli bir adamla öpüştükten saatler sonra hayatını kaybetti
img

Okan Buruk'tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum
img

Kendisi için bakın hangi ünvanı kullandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AFAD, Sednaya Hapishanesi'nde arama kurtarma çalışması başlattı
AFAD dünyanın konuştuğu yere ulaştı
Galatasaray maçı sonrası görülmemiş olay: Nagihan Karadere hayatının şokunu yaşadı
Eve giderken hayatının şokunu yaşadı
Colani, Suriye'de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı
Colani, Suriye'ye giren İsrail için kırmızı çizgisini duyurdu
Top çıktı mı, çıkmadı mı? İşte Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran pozisyona yapılan yorumlar
İşte dün geceye damga vuran pozisyona yapılan yorumlar
Konut ve otomobil satışında yeni dönem başlıyor
Konut ve otomobil satışında yeni dönem
Trump: Erdoğan, Türklerin bin yıllık hayalini başardı
"Türklerin bin yıllık hayalini Erdoğan başardı"

Son Dakika Haberleri

EMEKLİ MAAŞ ZAM HABERLERİ! Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş zammı belli oldu mu? 1 Ocak 2025 okullar ve iş yerleri tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün, hangi güne denk geliyor? AÖF SINAV SONUCU SORGULA | AÖF vize sınav sonuçlarına nasıl bakılır? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı Asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek? Asgari ücrete yüzde 25,30,35,40 zam gelirse ne kadar olur? AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? AÖF sınav sonuçları nereden öğrenilir? KIZILCIK ŞERBETİ 81. BÖLÜM 2. FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 81. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜİK 2024 Aralık enflasyon oranı kaç olacak? Ozan Orhon kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ozan Orhon kaç yaşında, nereli? Ozan Orhon biyografisi! Mustafa Bozbey kimdir? Halk Tv konuğu Mustafa Bozbey kaç yaşında, nereli? Mustafa Bozbey biyografisi 16 Aralık MasterChef kim kazandı? MasterChef'te dün akşam ilk ceketi alan belli oldu! Uzak Şehir 7. bölüm fragmanı izle! Uzak Şehir son bölümde ne oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.