Kütahya'da Filistin İçin Dualar

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, müftülük tarafından düzenlenen programla Ulu Cami başta olmak üzere ilçedeki tüm camilerde Filistin'deki mazlum kardeşlerimiz için dualar edildi.

Ailelerin topluca katıldığı yatsı namazı öncesinde gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlikte, Filistin halkının huzura ve barışa kavuşması için dualar yükseldi. Konuyla ilgili açıklama yapan İlçe Müftü Vekili Osman Avcı, Müslümanlar arasındaki kardeşlik bağının önemine vurgu yaparak, "Filistin'deki mazlum kardeşlerimiz için bir araya gelerek dualar ettik. Dualarımızla onların yanında olduğumuzu hissettirmek ve dayanışmamızı göstermek istedik. Mazlumların yanında olmak ve onların sesini duyurmak bizim dini ve insani bir görevimizdir" dedi.

Etkinliğe katılan aileler, çocuklarıyla birlikte camilere gelerek Filistin halkı için yapılan dualara katıldı. Namaz sonrasında duygularını paylaşan katılımcılardan Zeynep Kılıç, "Bugün burada ailece bulunarak Filistinli kardeşlerimiz için dua etmek bizim için çok anlamlıydı. Onların acısını yüreklerimizde hissediyoruz" dedi. Mehmet Çelik adlı bir vatandaş ise "Çocuklarımıza da bu dayanışma ruhunu aşılamak için buradayız. Filistin halkının bir an önce huzura kavuşmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA