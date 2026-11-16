Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kütahya'da düzenlenen panelde Vali Işın, birlikte yaşama kültürünü anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'da düzenlenen panelde Vali Işın, birlikte yaşama kültürünü anlattı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığının himayesinde düzenlenen panelde hoşgörü ve birlikte yaşama kültürü ele alındı. Vali Musa Işın, medeniyetin hoşgörü ve sevgi temelinde olduğunu belirterek farklılıkların dayanışmayı güçlendirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığının himayelerinde, Kütahya Valiliği koordinesinde "Akleden Kalbin İklimi: Aslan ile Ceylanın Buluşması" paneli gerçekleştirildi.

Panele Kütahya Valisi Musa Işın, Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Ali Arif Özzeybek, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt, IRCICA Genel Direktörü ve Büyükelçi Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç ile il protokolü ve öğrenciler katıldı.

"Medeniyetimiz hoşgörü ve sevgi medeniyetidir"

Dr. Ali Arif Özzeybek'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Prof. Dr. Veysel Bozkurt ve Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, farklılıkların bir zenginlik olarak görülmesi, toplumsal hoşgörü ve insanların bir arada yaşama kültürü üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Panelin açılışında konuşan Vali Musa Işın, Türk-İslam medeniyetinin temelinde güzel ahlak, sevgi ve hoşgörünün bulunduğunu belirterek, "Bizim medeniyetimiz irfan medeniyetidir, hoşgörü medeniyetidir, sevgi medeniyetidir" dedi.

İnsanların kökenleri, ırkları veya ten renkleri nedeniyle birbirlerine üstünlüklerinin bulunmadığını vurgulayan Işın, üstünlüğün takvada olduğunu ifade etti.

Birlikte yaşama kültürünün tarihi ve toplumsal örneklerine değinen Vali Işın, farklı inanç ve toplulukların bir arada yaşamasına Medine Vesikası'nı örnek gösterdi.

Çocukluk ve gençlik yıllarının geçtiği Elazığ'ın Yazıkonak köyündeki yaşamından örnekler veren Işın, Alevilerin, Sünnilerin, Zazaların, Kürtlerin ve Türklerin aynı köyde dayanışma içerisinde yaşadığını anlattı.

Komşuların düğünlerde sevinci, cenazelerde ise acıyı birlikte paylaştığını belirten Işın, farklılıkların toplumsal birlikteliğe engel olmadığını, aksine dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini dile getirdi.

İslam medeniyetinin yalnızca maddi gelişimi değil, manevi olgunlaşmayı da esas aldığını ifade eden Vali Işın, kanaat, şükür ve başkalarının haklarına saygı göstermenin toplumsal barışın güçlenmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Birlikte yaşama kültürünün özellikle genç kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çeken Işın, panelin bu anlamda önemli bir katkı sunacağını belirtti.

Vali Musa Işın, organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına, İçişleri Bakanlığına, panelistlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Elektroşok da durduramadı! Balkondan düşüp yeniden kalktı

Elektroşok silahıyla vurulunca camdan düştü! Sonrası ayrı olay
Belçika, İtalya'ya gol oldu yağdı

Belçika, İtalya'ya gol oldu yağdı
Ünlü şarkıcı Kutsi üçüncü kez evlendi! Sevda Sönmez ile sürpriz nikâh

Üçüncü kez "evet" dedi! Ünlü şarkıcıdan sürpriz nikah

Avustralya'da kasten arabayla ezilen milletvekilinin iki bacağı kesildi

Aracıyla bilerek ezdi! Kadın vekilin iki bacağı kesildi

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mardin Nusaybin'de bıçaklanmış bulunan 17 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti

Daha 17 yaşındaydı! Boş arazide korkunç halde bulundu
İrem Derici'den evlilik sorusuna şaşırtan yanıt: Paramız kalmadı!

İrem Derici'nin parası suyunu çekti! Bakın nereye harcamış
Mbappe ve Arda Güler'in yakın dostluğu! Görenler aynı yorumu yaptı

Her gören aynı yorumu yapıyor

Sakarya'da silahlı saldırı! Eski eşini ve yanındaki kişiyi bacaklarından vurdu

Sokak ortasında eski eşe kanlı saldırı! Peş peşe ateş edip kaçtı
Bulgaristan'dan Türk vatandaşlarına vize kolaylığı! Randevu sistemi değişiyor

Avrupa ülkesinden Türk vatandaşlarına vize kolaylığı
Ozan Güven doğum günü partisine damga vurdu! 50 bin TL'lik espri

Ünlü oyuncu pastayla geldi! 50 bin TL'lik esprisi şaşırttı
TFF'den Uğurcan Çakır'ın sakatlığı hakkında açıklama20

Kötü haberi TFF duyurdu