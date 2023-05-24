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Kütahya'da Canlı Hayvan Pazaryeri hazır hale getirildi

Kütahya'da Canlı Hayvan Pazaryeri hazır hale getirildi

Yerel Haberler

Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Belediyesi Canlı Hayvan Pazaryeri'ni ziyaret ederek, vatandaşlara ve esnaflara lokma ikram etti.

Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Belediyesi Canlı Hayvan Pazaryeri'ni ziyaret ederek, vatandaşlara ve esnaflara lokma ikram etti.

Kütahya Belediyesi Canlı Hayvan Pazaryeri, yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte şap hastalığı nedeniyle şubat ayından bu yana kapalı olan kapılarını yeniden açtı. Canlı Hayvan Pazaryeri'nde esnafları ziyaret ederek, hayırlı işler dileyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kurban Bayramı öncesinde halkın daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde kurbanlık alışverişlerini yapabilmeleri için hazırlıkların tamamlandığını ve gereken tedbirlerin alınarak pazarın tekrar açıldığını ifade etti.

Canlı Hayvan Pazaryeri'ni dolaşarak esnaflarımızla bir araya gelen Başkan Işık, Kütahya Belediyesi olarak vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için her alanda en iyi hizmeti yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek, hem esnaflara hem de alıcı vatandaşlara hayırlı alışverişler diledi.

Yaklaşık 300 büyükbaş ile bin 500 küçükbaş hayvanın getirildiği pazarda Başkanı Işık, halka lokma ikramında bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kütahya Belediyesi Kurban Bayramı Alim Işık Yerel Haberler

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