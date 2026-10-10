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Kütahya'da Cami Gençlik Buluşması'nda öğrenciler müftü yardımcısıyla bir araya geldi

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Kütahya'da Cami Gençlik Buluşması'nda öğrenciler müftü yardımcısıyla bir araya geldi
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Kütahya'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında lise öğrencilerine yönelik Cami Gençlik Buluşması düzenlendi. Öğle namazındaki programa İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez ve öğrenciler katıldı; etkinlikle gençlerin camilerle bağlarının güçlendirilmesi hedeflendi.

Kütahya'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında, TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik Cami Gençlik Buluşması düzenlendi.

Öğle namazında gerçekleştirilen programa, İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez ve öğrenciler katıldı. Programda Üzülmez, gençlerle bir araya gelerek Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın anlam ve önemine ilişkin sohbet etti.

Gençlerin camilerle bağlarını güçlendirmek ve manevi değerlerle buluşmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen programda, öğrencilerin cami ortamında bir araya gelmesi hedeflendi.

Kütahya Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, programın düzenlenmesinde emeği geçen okul müdürüne ve öğretmenlere teşekkür edilerek etkinliğe yoğun ilgi gösteren öğrencilere de şükranlarını sundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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