Kütahya'da 'Bir Bilenle Bilge Nesil' Kitap Okuma ve Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi

Kütahya'da 'Bir Bilenle Bilge Nesil' Kitap Okuma ve Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi
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Kütahya'da düzenlenen 'Bir Bilenle Bilge Nesil' kitap okuma ve kompozisyon yarışmasının finali ve ödül töreni büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikle gençlerin kitap okuma alışkanlığı kazanmaları ve düşünce dünyalarının gelişmesi hedefleniyor.

Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 No'lu Şube ile Genç Memur-Sen Kütahya İl Temsilciliği iş birliğinde düzenlenen "Bir Bilenle Bilge Nesil" kitap okuma ve kompozisyon yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Kütahya genelinde ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak organize edilen yarışmanın finali ve ödül töreni, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Salonu'nda yapıldı. Gençlerin kitap okuma alışkanlığı kazanması ve düşünce dünyalarını geliştirmesi amacıyla düzenlenen etkinlik, büyük beğeni topladı.

Törene, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Abdülaziz Aydın, Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Fatih Köse, AK Parti Kütahya İl Genel Meclisi Üyesi Muhterem Kılıç, Eğitim-Bir-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Mustafa Arslan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sevde Nur Karabacak Çakıcı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Tunahan Çam, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, SGK İl Müdürü İsmail Sayar, önceki dönem İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Fatih Ortaokulu Müdürü Serdar Okur, önceki dönem Şube Başkanı Kamil Uçan ve çok sayıda kurum temsilcisi ile eğitim çalışanı katıldı.

Öğrencilerin başarılarının ödüllendirildiği programda, dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. Törende yapılan konuşmalarda kitap okuma alışkanlığının önemine vurgu yapılırken, bu tür projelerin gençlerin gelişiminde oynadığı rol öne çıkarıldı.

Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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