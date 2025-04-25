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Kütahya'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem: Okullar Tahliye Edildi

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Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından okullar tahliye edilerek eğitime ara verildi. AFAD'ın açıklamasına göre depremin derinliği 12,17 kilometre.

Kütahya'da 4,6 büyüklüğündeki deprem

Depremin ardından okullar tahliye edildi, eğitime ara verildi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından okullar tahliye edildi, eğitime ara verildi.

Afad tarafından yapılan açıklamaya göre, sabah saat 10.20'de merkez üssü Simav ilçesinin Yemişli Köyü olan 4,6 büyüklüğündeki yeni depremin 12,17 kilometre derinlikte olduğu belirtildi. Simav ilçesinde güvenlik nedeniyle okullardaki öğrencilerin tahliye edildiği öğrenilirken, eğitime 1 gün ara verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA AKÇAY - Yerel
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