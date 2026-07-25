Kütahya’da 27 çocuk için vakıf geleneğiyle sünnet şöleni düzenlendi

Kütahya'da, Sultan II. Bayezid Vakfı'nın asırlardır sürdürülen hayır şartı kapsamında 27 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi. Mehter gösterisi, şehir turu, tekne gezisi ve çeşitli etkinliklerle çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından organize edilen program kapsamında sünnet ettirilen 27 çocuk için gün boyu çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Geleneksel kıyafetlerini giyen çocuklar için dualar edilip kına merasimi yapıldı. Ardından mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlenirken, şehir turuyla çocuklara bayram havası yaşatıldı.

Program kapsamında çocuklar ve aileleri Enne Tabiat Parkı'na götürülerek baraj gölünde kayık turuna katıldı. Etkinlik boyunca çocuklara çeşitli ikramlar sunulurken, günün sonunda hediyeler takdim edildi.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Muhammet Enes Çınar, Sultan II. Bayezid Vakfı'nın hayır şartını Türkiye'nin 81 ilinde yaşattığını belirterek, Kütahya'da da bu kapsamda 27 çocuğun sünnet şöleninin gerçekleştirildiğini söyledi.

Asırlar öncesine uzanan bir vakıf geleneğini yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Çınar, "Çocuklarımızın güzel kıyafetlerini giydirdik, dualarını ve kınalarını yaptık. Mehteran eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdik. Ardından şehir turu düzenledik ve Enne Tabiat Parkı'nda çocuklarımızı tekne turuyla buluşturduk. Aileleriyle birlikte unutamayacakları güzel bir gün geçirmelerini amaçladık. Asırlar öncesine dayanan bir hayır şartını bugün Kütahya'da yerine getirmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah çocuklarımızın mürüvvetlerini de görmek nasip olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı