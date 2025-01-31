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Kütahya'da 2024-4C Tertip Yükümlü Erlerin Yemin Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

Kütahya'da 2024-4C Tertip Yükümlü Erlerin Yemin Töreni Coşkuyla Gerçekleşti
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Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında düzenlenen yemin töreni, eğitimlerini tamamlayan erlerin Türk bayrağı ve silah üzerine yemin etmesiyle gerçekleşti. Törene vali ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında düzenlenen 2024-4C tertip yükümlü erlerin yemin töreni, coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi.

Tören, sancağın tanıtılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından, eğitimlerini başarıyla tamamlayan erler, Türk bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti.

Törene, Vali Musa Işın, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş ve Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak katıldı.

Törende eğitimlerde üstün başarı gösteren erlere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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