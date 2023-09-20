Kütahya'da '1. Dünya Savaşı Kütahyalı Şehitlerimiz Anı Müzesi ve Konferans Salonu' açıldı

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesince dernek binasında hayata geçirilen '1. Dünya Savaşı Kütahyalı Şehitlerimiz Anı Müzesi ve Konferans Salonu', düzenlenen törenle açıldı.

Törene; Vali Musa Işın, Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir ve Ali Fazıl Kasap ile Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Törende bir konuşma yapan Vali Musa Işın, şehit ve gazilerin hatıralarını yaşatmanın önemine vurgu yaparak, gelecek nesillerin bu toprakların ne kadar zor kazanıldığını anlamalarının gerektiğini söyledi.

'1. Dünya Savaşı Kütahyalı Şehitlerimiz ve Konferans Salonu'nun Kütahya'ya hayırlı olmasını dileyen ve emeği geçenlere teşekkür eden Işın, çocukların ruhunu abat etmenin, şehitlerin ve gazilerin hatıralarını yaşatmanın önemine dikkat çekti.

Vali Işık, "Şehit ve gazilerimizin hatırasını yaşatmak zorundayız ki bu toprakların ne kadar zor elde tutulduğunu gelecek nesiller görebilsin. Hangi badirelerden geçerek buraya geldiğimizi aktarmak zorundayız. Eğer çocuklarımızın ruhunu abat etmezsek akan kanlar, verilen canlar, kaybedilen uzuvların hepsi heba olmuştur. Gazilerimizin ve şehitlerimizin hatıralarına saygısızlık yapmış oluruz. Bizim görevimiz tarihimizi hatıratıyla beraber canlı tutmaktır. Hem tarihi şahsiyetlerimizi canlı tutacağız hem tarihe yön veren komutanlarımızı yad edeceğiz. Bu nedenle derneğimizi can-ı gönülden tebrik ediyorum. Bütün gazilerimizin ve şehitlerimizin hatıratı burada canlanmış olacaktır. İsteyen herkes Kütahyalı hemşehrilerimizin bu topraklar için ne kadar büyük fedakarlıklar yaptığını görecektir. Allah sizden razı olsun" diye konuştu.

Kütahya'nın 196 şehidi olduğunu ve büyük çoğunluğunun terör örgütü PKK ile mücadele sırasında şehit düştüğünü belirten Vali Işın, "Ruhları şad olsun, makamları cennet olsun. Gazilerimiz ve şehitlerimiz en mukaddes olan değerlerini ve varlıklarını bu topraklar ve bu aziz millet için feda etmiştir. Hem Allah'ın hem Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olmuş yüce bir milletin torunlarıyız. Allah bizi onlara layık etsin, bizi mirasyedi yapmasın. Allah bayrağımızı indirtmesin, ezanımızı susturmasın, namahrem elini ve çizmesini toprağımıza değdirmesin. Biz de gözümüz gibi vatanımızı koruyacağız. Şehit olan evlatlarımızı, ecdadımızı hayırla yad edeceğiz. Onlara minnet duygularımızı dualarımızla ifade edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA