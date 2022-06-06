Kütahya Belediyesi, yeşil enerjiye yeni bir yatırım daha kazandırıyor - Haberler

Kütahya Belediyesi, yeşil enerjiye yeni bir yatırım daha kazandırıyor

KÜTAHYA - Çevreye duyarlı yatırımlarıyla yeşil belediyeler arasında yer alan Kütahya Belediyesi, yeşil enerjiye yeni bir yatırım daha kazandırıyor.

Kütahya Belediyesi ile Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. arasında, 2,5 mega wattlık güneş enerji santrali için lisanssız elektrik üreticilere dağıtım sistemine bağlantı anlaşması imzalandı.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın makamında imzalanan protokolde Başkan Işık, "Çok hayırlı bir iş için bir araya geldik. Kütahya Belediyesi'ne ait olan alan üzerinde kurulacak yaklaşık 2,5 mega wattlık güneş enerji santrali için lisanssız elektrik üreticilere dağıtım sistemine bağlantı anlaşmamızı, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. direktörümüz ve il müdürümüzle birlikte imzalayacağız. Şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın konuşmasında, "Yeşil enerjiye yaptığınız yatırımlarla beraber bölgemizde yeni bir üretim santralimiz olacak. Buradan güneşe dayalı, çevreye duyarlı enerjiyi de kullanıma sunacağız" ifadelerine yer verdi.

Protokol imza töreninde Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın ve OEDAŞ Kütahya İl Müdürü Kamil Uğur Mumcu yer aldı.