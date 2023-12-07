Kütahya Belediyesi Çalışanlarının Hakları İyileştirildi

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, belediyemiz çalışanlarının haklarının iyileştirilmesi için öğrenim yardımı ve temel ihtiyaç yardımının artırıldığını açıkladı. Yapılan zamla öğrenim yardımı bin 500 TL'ye, temel ihtiyaç yardımı ise bin 800 TL'ye yükseldi.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, belediyemiz çalışanlarının haklarının iyileştirilmesi adına öğrenim yardımı ve temel ihtiyaç yardımının artırıldığını açıkladı. Yapılan zamla ortalama 350 TL olan öğrenim yardımı bin 500 TL'ye, 930 TL olan temel ihtiyaç yardımı ise bin 800 TL'ye yükseldi.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yaşanan fiyat artışları ve enflasyonist ortam nedeniyle bin 707 çalışanın sosyal haklarında iyileştirmeye gitti. Kütahya Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan ek protokolle ortalama 350 TL olan öğrenim yardımı bin 500 TL'ye, 930 TL olan temel ihtiyaç yardımı ise bin 800 TL'ye yükseltildi. Ayrıca yapılan iyileştirmenin üzerine 1 Ocak 2024 tarihinde asgari ücrete yapılacak zam oranında söz konusu iki yardıma da zam gelecek.

Kütahya Belediyesi çalışanlarının çok kıymetli olduğunu ve belediyenin bütçesinin imkan verdiği maksimum seviyede iyileştirmelerin yapıldığının altını çizen Başkan Işık, "Hizmet-İş Sendikası ile Kütahya Belediyesi Özel Güvenlik ve Personel A.Ş.'de çalışan arkadaşlarımızın sorumlu sendika yöneticileri ve Mahalli İdareler İşverenleri Sendikamızın yöneticileriyle beraber birlikte mutabık kaldığımız ek protokol sözleşmesini imzalıyoruz. Protokolümüzün içeriği; şu ana kadar Özel Güvenlik ve Personel A.Ş.'de çalışan bin 707 kardeşimize, daha önce yine sendikamızla yaptığımız protokol kapsamında öğrenim yardımı başlığında ilkokul öğrencilerimize öğrenci başı 250 TL, ortaokul öğrencilerimize 300 TL, lise öğrencilerimize 360 TL ve üniversite öğrencilerimize 400 TL olarak yaptığımız öğrenim yardımını kademeleri kaldırarak her öğrencimiz başına bin 500 TL olacak şekilde güncelledik. İkinci konumuz da temel ihtiyaç yardımı olarak çalışanlarımıza 930 TL olan temel ihtiyaç yardımımızı yaklaşık yüzde yüz oranında artırarak bin 800 TL'ye çıkarttık. Ayrıca 1 Ocak 2024 tarihinde asgari ücrete gelecek zam oranında söz konusu iki yardımımızın da artırılacağı yönünde bir protokol hazırladık. Çalışanlarımıza hayırlı olsun, emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA