Kütahya Belediye Başkanı Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı'nda Kütahyalılarla Buluştu

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Cumhuriyetin 100. yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılışı yapılan Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı'nda Kütahyalılarla bir araya geldi.

Açıldığı günden bu yana hem Kütahyalıların hem de bölgede yaşayan vatandaşların uğrak yeri olan Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı'nda Kütahyalılarla bir araya gelen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, bir taraftan Yedigöller ve Kanal Kütahya gibi büyük projeleri şehrimize kazandırdıklarını diğer taraftan da mevcut parkları elden geçirerek daha konforlu ve kullanışlı hale getirdiklerini belirtti.

Parkta Kütahyalı vatandaşlarla sık sık sohbet eden ve fikirlerini soran Başkan Işık, Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı'na ilave olarak ikinci ve üçüncü etaplar için hazırlıkların sürdüğünü, önümüzdeki yıl çalışmaların başlayacağını söyledi. Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı'nın 255 bin metrekare olduğunu vurgulayan Başkan Işık, ikinci ve üçüncü etaplarla parkı 500 bin metrekareye çıkararak Türkiye'nin en büyük kültür parklarından birini şehrimize kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti. - KÜTAHYA