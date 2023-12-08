Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Haydar Aliyev'i Anma etkinliğine katıldı

Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Azerbaycanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği ile Azerbaycan Kültür Topluluğu tarafından düzenlenen Haydar Aliyev'i Anma etkinliğine katıldı.

Kütahya Belediyesi ev sahipliğinde yapılan anma etkinliğinde konuşan Başkan Vekili Damcı, "Her milletin, özellikle de çeşitli halkları ve etnik grupları etrafında birleştiren bir devleti ve devlet geleneği olan milletin, bir milli ideolojiye ve milli bir ülküye büyük ihtiyacı vardır. Çünkü halkın güç ve kudretinin kaynağı olan birlik, tarihinin bütün fikri ve manevi tecrübelerini içinde barındıran milli ideoloji temelinde oluşturulmuştur. Milli ideoloji kavramının içeriğini bilimsel ve teorik açıdan doğru bir şekilde ortaya koyabilmek için milli fikir ile milli ideolojiyi birbirinden ayırmak gerekir. Bilindiği üzere modern felsefe ve siyaset biliminde milli fikir ve milli ideoloji kavramlarına farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Toplumun bütünlüğü ve dayanışması, ulusal ideolojinin çeşitli toplumsal ve siyasal sınıflar, ulusal azınlıklar ve etnik gruplar ile dini toplulukların çıkarlarını doğru bir şekilde ifade etmesine bağlıdır. İşte bu zaviyeden bakıldığında yüce Türk dünyasının sembol ismi, kahraman insan Haydar Aliyev önümüze bir değerler abidesi olarak çıkmakta, Türk dünyası tarihine adını altın harflerle yazdırmaktadır. Onun büyük Azerbaycan halkı için yapmış olduğu fedakarlıklar hafızalarımızda yerini almış bulunmaktadır. Haydar Aliyev ismi kendi ülkesi için değerli olduğu kadar bizzat Türkiye Cumhuriyeti için de son derece önem arz etmektedir. Sağlığında ülkemiz ile kardeş ülke Azerbaycan arasında kopmaz bağlar örülmüş olup, bugün rahmetlinin evladı, Azerbaycan'ın mevcut Devlet Başkanı İlham Aliyev de bu dostluk kardeşlik meşalesini babasının bıraktığı yerden almış onurla taşımaktadır. Kardeş devlet Azerbaycanımızın büyük devlet başkanı Haydar Aliyev i ölüm yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyor, kardeş Azerbaycan halkına bir kez daha baş sağlığı diliyoruz. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.

Kütahya Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen anma etkinliğine; Kütahya Vali Yardımcısı Fikret Zaman, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Azerbaycanlılar Dernek Başkanı Cavid Aydın, Kütahya Göç idaresi Müdürü Hüseyin Demir, Türk Mühendisler Odası Başkanı Devlet Sanatçısı Abdurrahman Yıldız ve birçok davetli katıldı. - KÜTAHYA