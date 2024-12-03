Kütahya Barosu'nda 5 stajyer avukata ruhsat

Kütahya Barosu'na kayıtlı 5 stajyer avukat, düzenlenen törenle avukatlık mesleğine ilk adımlarını attı. Bir yıllık staj dönemini başarıyla tamamlayan genç avukatlar, yemin ederek ruhsatlarını aldı.

Baro Başkanı Avukat Edip İlkay Sunay'ın açılış konuşmasıyla başlayan törene Baro Yönetim Kurulu üyeleri, Gençlik Meclisi, meslektaşlar ve misafirler katıldı. Sicil sırasına göre Elvin Tuncel, Fatih Gülerer, Özge Nur Bardakçı, Cansu Alihan ve Mehmet Büber, meslek yeminlerini ederek avukatlık ruhsatlarını aldı.

Ruhsatları, Baro Başkanı Avukat Edip İlkay Sunay takdim ederken; cübbeler, Baro Genel Sekreteri Avukat Reyhan Toker Atlı, Baro Saymanı Avukat Emel Karagöz Altınsoy ve baronun deneyimli avukatlarından Avukat Nur Hayat Buran, Avukat Tuğrul Oyankaya, Avukat İrem Erten, Avukat Yüksel Günaydın ve Avukat Elif Ünal tarafından giydirildi.

Başkan Sunay, genç avukatları tebrik ederek mesleki hayatlarında başarılar diledi. - KÜTAHYA