Kuşadası ve Kuyucak'ta Motosiklet ve Bisiklet Sürücülerine Bilgilendirme
Aydın'ın Kuşadası ve Kuyucak ilçelerinde, Jandarma tarafından motosiklet ve bisiklet sürücülerine koruma ekipmanları ve trafik kuralları hakkında bilgi verildi.
Aydın'ın Kuşadası ve Kuyucak ilçlerinde motosiklet ve bisiklet sürücülerine bilgilendirmede bulunuldu.
Trafik Jandarması tarafından Kuyucak Sarıcaova Mahallesi, Kuşadası Güzelçamlı Mahallesi Milli Park girişinde toplam 59 motosiklet/motorlu bisiklet/elektrikli bisiklet sürücüsü ve yolcusuna; koruma başlığı, koruma gözlüğü, reflektif yelek ve temel trafik kurallarına uyulması konularında bilgilendirme yapıldı. - AYDIN