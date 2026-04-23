Kuşadası Ticaret Odası yönetimi 23 Nisan coşkusuna ortak oldu

Kuşadası Ticaret Odası yönetimi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilçede düzenlenen kutlama programına katılarak bayram sevincini çocuklarla birlikte yaşadı.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Meclis Başkanı Bülent İlbahar, Meclis Başkan Yardımcıları Tolga Erdem ve Nurgil Gürcan, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Boranalp, Komite ve Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Şükrünaz Şahinler, Komite Üyesi Ferhat Bulut, Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Tuğba Aydın ile Mali Müşavir Mustafa Oğuzkaan'ın katıldığı program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Protokolün bayramlaşması ve yapılan konuşmalarla devam eden törende, öğrencilerin hazırladığı gösteriler büyük beğeni topladı. Renkli ve anlamlı anlara sahne olan etkinlikte, çocukların sergilediği performanslar 23 Nisan'ın milli egemenlik ruhunu ve bayram coşkusunu en güzel şekilde yansıttı. Kutlama programının ardından Kuşadası Ticaret Odası Yönetimi, İbramaki Sanat Galerisi'nde Kuşadası İlköğretim Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan sergiyi ziyaret etti. Öğrencilerin eserlerini inceleyen heyet, çalışmaları takdirle karşıladı. Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, 23 Nisan'ın yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda çocuklara duyulan güvenin ve geleceğe verilen önemin en güçlü simgesi olduğunu vurgulayarak, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. - AYDIN

