Kuşadası'nda Yeni Camii ve Taziye Evi Hizmete Açıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hayırsever Fehmi Aygün tarafından yaptırılan Kuşadası Müftülüğü Kirazlı Sevda Hatun Camii, Taziye Evi ve İmam Lojmanı düzenlenen bir törenle açıldı. Müftü Halil Kara ve Kaymakam İbrahim Keklik, açılışta yapılan konuşmalarda eserin önemini vurguladılar.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Hayırsever Fehmi Aygün tarafından yapımı tamamlanan Kuşadası Müftülüğü Kirazlı Sevda Hatun Camii, Taziye Evi ve İmam Lojmanı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından konuşan Kuşadası Müftüsü Halil Kara, Kirazlı Mahallesi'ne sadece bir ibadethane değil, taziye evi ve lojmanıyla birlikte bir külliye kazandırıldığını vurguladı. Kara, "Bu eser, birlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir. Emeği geçen tüm hayırseverlerimize, kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik de konuşmasında, camilerin mahallelerin kalbi olduğunu vurgulayarak, "Bu tür eserler birliğimizi, beraberliğimizi pekiştiriyor. Hayırseverlerimizin katkılarıyla ilçemize kazandırılan bu külliyeden dolayı memnuniyet duyuyorum. Hayırsever Fehmi Aygün ve hanımefendiye canı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Açılış duasının ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi ve misafirlere ikramda bulunuldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
