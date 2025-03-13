İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu

Başkenti vuran İsrail'den Şara için kan donduran tehdit
Demirtaş'tan İmralı süreci ile ilgili yeni açıklama: Pazarlık yapılmamıştır

Demirtaş üç konu başlığı sıraladı: Kesinlikle pazarlık yapılmadı
İki milyon Turknet kullanıcısının kişisel verileri çalındı

Ünlü firmaya soğuk duş! İnternet abonelerinin tüm bilgileri çalındı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması için hazırız

Türkiye'den Ukrayna'ya ziyaret! Zelenskiy 'hazırız' dedi

Kuşadası'nda Sertifikalı İlk Yardım Eğitimi Tamamlandı

Kuşadası'nda Sertifikalı İlk Yardım Eğitimi Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası Ticaret Odası'ndaki iki günlük sertifikalı ilk yardım eğitimi, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirildi. Katılımcılar, temel ilk yardım uygulamaları ve hasta taşıma teknikleri hakkında teorik ve uygulamalı eğitim aldı.

Kuşadası Ticaret Odası'nda iki gün, toplam 16 saat süren sertifikalı ilk yardım eğitimi gerçekleştirildi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ve Kuşadası Ticaret Odası işbirliğinde gerçekleşen eğitim, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Birimi Eğitmenleri Aysel Kural ve Gökhan Ceylan tarafından verildi.

Kuşadası Ticaret Odası'nda iki gün, toplam 16 saat süren eğitimde katılımcılar; temel ilk yardım uygulamaları, temel yaşam desteği, kanamalarda ve yaralanmalarda ilk yardım, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında, bilinç bozukluklarında, göz kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında, kırık-çıkık ve burkulmalarda, zehirlenmelerde, hayvan ısırmalarında ve boğulmalarda ilk yardım gibi pek çok hayati önem taşıyan konularda ve hasta / yaralı taşıma teknikleri hakkında teorik ve uygulamalı olarak yoğun bir eğitim aldı.

Aynı zamanda ilk yardım maketleri üzerinde uygulamalı eğitim alan katılımcılar, eğitimin sonunda yazılı ve uygulamalı olarak gerçekleşen sınavlardan başarıyla geçerek, İlk Yardım Sertifikası almaya hak kazandı.

Son derece önemli bir konu olan ilk yardım hakkında, doğru bilgi edinmenin önemini vurgulayan katılımcılar, ücretsiz olarak gerçekleşen sertifikalı ilk yardım eğitimi için Kuşadası Ticaret Odası Yönetimine teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Resmi imzayı attı! İşte Trabzonspor'dan kazanacağı ücret
img

Milyonlarca emekliye müjdeli haber TBMM'den geldi
img

Başkenti vuran İsrail'den Şara için kan donduran tehdit
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastanede tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı

Usta sanatçı Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı
UEFA'dan dünya futbolunu karıştıran penaltı sonrası flaş hamle

UEFA'dan dünya futbolunu karıştıran penaltı sonrası flaş hamle
2 yaşındaki çocuk bir öpücük yüzünden gözünü kaybetti

2 yaşındaki çocuk bir öpücük yüzünden kör oldu
Şehrin göbeğinde mide bulandıran olay! 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti

Şehrin göbeğinde 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti
Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, 'Oruç' uyarısı yapanlara kızdı

Meclis kürsüsünde su içti, "oruç" uyarısı yapanları fırçaladı
CHP'li 4 belediyeye terör soruşturmasında yeni detaylar! Konser adı altında para aktarmışlar

İstanbul'daki 4 belediyeden terör örgütüne para akmış

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.