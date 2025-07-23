Kuşadası'nda Orman Yangınlarına Karşı Bilgilendirme Faaliyeti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte meydana gelebilecek orman yangınlarının önlenmesi ve çevre kirliliğinin azaltılması amacıyla jandarma ekipleri tarafından bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sıcak havalarda artan yangın riskine karşı vatandaşları bilinçlendirmek üzere ormanlık alanlarda bilgilendirme çalışmaları yürüttü. Her Şey Elimizde' mottosuyla yapılan çalışmalarda vatandaşlara ormanlık alanlarda dikkat edilmesi gereken kurallar başlıklı broşürler dağıtılarak çevre ve doğa bilinci aşılandı. Ayrıca ormanlara izinsiz giriş, ateşli piknik yapılması, sigara izmariti bırakılması, cam veya kırık atıkların çevreye atılması gibi yangına sebebiyet verebilecek davranışlara karşı uyarılarda bulunuldu. Jandarma ekipleri, çevreyi ve doğayı koruma konusunda denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız olarak devam edeceğini vurguladı. - AYDIN