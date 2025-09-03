Haberler

Kuşadası'nda Öğretmenler İçin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Semineri Düzenlendi

Kuşadası İlkokulu'nda düzenlenen seminerde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bileşenleri ve öğretmenlerin eğitimdeki rolü ele alındı. İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, seminerin öğretmenlerin bilgi ve becerilerini güncelleyerek öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sınıf öğretmenlerine yönelik Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programı Semineri düzenlendi.

Kuşadası İlkokulu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen seminere İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman da katılarak öğretmenlerle bir araya geldi. Ataman, öğretmenlerin eğitimdeki rolünün önemine vurgu yapıp, bu tür seminerlerin öğretmenlerin bilgi ve becerilerini güncelleyerek öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimine katkı sağladığını belirtti. Seminerde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel yaklaşımı, öğrenci profili, erdem-değer-eylem çerçevesi ve beceriler çerçevesi gibi bileşenler ele alındı. Eğitici formatörler tarafından sunulan bilgilerle öğretmenlerin yeni öğretim programına adaptasyonu hedeflendiği seminerde katılımcı öğretmenler, seminerin verimli geçtiğini ve edindikleri bilgilerin sınıf içi uygulamalarda faydalı olacağını ifade etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemek amacıyla benzer etkinliklerin devam edileceği kaydedildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
