Kuşadası'nda Mevlid-i Nebi Haftası'nda Hz. Muhammed'in Mukaddes Emanetleri Ziyarete Açıldı

Kuşadası'nda Mevlid-i Nebi Haftası'nda Hz. Muhammed'in Mukaddes Emanetleri Ziyarete Açıldı
Kuşadası'nda Hatice Hatun Camisi'nde Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i ve diğer mukaddes emanetler ziyaretçilere açıldı. Çok sayıda vatandaş emanetleri görmek için sıraya girdi ve dua etti.

Kuşadası ilçesinde, Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla Hatice Hatun Camisi'nde Hz. Muhammed'in mukaddes emanetleri ziyarete açıldı.

Kuşadası'nın Camikebir Mahallesi'nde bulunan Hatice Hanım Camisi'nde Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i ile cam fanus içerisindeki kabir toprağı ve saç teli dün kılınan yatsı namazının ardından ziyarete açıldı. Namaz sonrası, çok sayıda vatandaş, salavat getirip, mukaddes emanetleri görmek için sıraya girdi. Cami müezzini tarafından baş üstünde taşınarak getirilen mukaddes emanetler saklandıkları özel kutulardan özenle çıkarıldı. Vatandaşlar, mukaddes emanetlere dokunduktan sonra ellerini yüzüne sürüp dua etti, salavat getirdi.

Kuşadası İlçe Vaizi Burak Kaplan, "Peygamberimiz Hz. Muhammed'in 8 yıldan bu yana Kuşadası'nda muhafaza edilen Sakal-ı Şerif'i ile cam fanus içerisindeki kabir toprağı ve Saç-ı Şerifi'ni ziyarete açtık. Bundan sonra tüm mübarek gün ve gecelerde Kuşadalılar mukaddes emanetleri görebilecek. Böylece peygamberimize olan hasretimizi ve ona olan bağlılığımızı her zaman hatırlayabilecekler. Onun ahlakıyla ahlaklanmak, onun yolundan gitmek, onun getirmiş olduğu İslam'a destek vermek için çalışacağız" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
