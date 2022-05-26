Kuşadası'nda Kıyı Temizliği - Haberler

Kuşadası'nda, Avrupa Çevre Ajansı Deniz Çöpleri İzleme Programı çalışmalarının 4'üncü ayağı kapsamında kıyı temizliği yapıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte sahilden 11 kilo atık toplandı.

Kuşadası sahillerinde Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) Deniz Çöpleri İzleme Programı'nın kıyı temizliği etkinliği yapıldı. Etkinliğe, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi ekipleri ile TÜRÇEV gönüllüleri katılırken, sahilde bulunan Kuşadalılar da temizliğe katkıda bulundu. Yaklaşık 2,5 saat süren etkinlikte marina yanındaki 221 metrelik kıyı şeridinden 11 kilo 222 gram atık plastik, cam, metal ve kağıt ile 1125 adet sigara izmariti toplandı. Atıklar türlerine göre sınıflandırıldıktan sonra geri dönüşüm işlemine tabi tutulması için Kuşadası Belediyesi yetkililerine teslim edildi.

Yılda 4 kez gerçekleştirilen kıyı temizliği etkinliklerinden topladıkları atıklarla önemli verilere ulaştıkları bilgisini veren TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege İlleri Koordinatör Yardımcısı Yetkin Karabinali, "2 yıldır yürütmekte olduğumuz Kıyı Temizliği etkinliklerinde topladığımız atıklarla hem mevsimsel olarak hangi atıkların yoğun olduğunu görebiliyoruz hem de insanların atık konusunda neye meyilli olduklarını ölçebiliyoruz. Bu sayede aslında plajlardaki kirliliğin karasal mı denizsel mi olduğu ortaya çıkıyor. Bize bu etkinlikler için destek olan Kuşadası Belediyesi ve Aydın Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" dedi.