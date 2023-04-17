Kuşadası'nda Kadir Gecesi'ne özel 2 bin kişilik iftar programı

Kuşadası Belediyesi tarafından Kadir Gecesi'nde, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda 2 bin kişilik iftar sofrası kuruldu.

Kuşadası Belediyesi tarafından Kadir Gecesi'nde, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda 2 bin kişilik iftar sofrası kuruldu. Belediye Başkanı Ömer Günel'in de katıldığı iftar yemeğinde oruçlarını dualar eşliğinde açan Kuşadalılar, ramazan ayının manevi güzelliğini ve bereketini paylaştı.

Kuşadası Belediyesi, Kadir Gecesi'ne özel iftar programı düzenledi. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunun can bulduğu iftar sofrasında, Başkan Ömer Günel, iftar saatinden önce kazanların başına geçip, Kuşadalılara yemek dağıttı. Daha sonra vatandaşlarla tek tek ilgilenip, Ramazan ayını huzur ve sağlık içerisinde geçirmelerini diledi. İftar programında lokma hayrında da bulunuldu.

Ramazan ayında hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularının pekiştiğini belirten Başkan Ömer Günel; "Bin aydan daha hayırlı olan bu çok özel gecede siz kıymetli hemşehrilerimle aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Tüm Kuşadalıların Kadir gecesi kutlu olsun" diye konuştu.

İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda verilen iftar yemeğine Başkan Ömer Günel, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda Kuşadalı katıldı. - AYDIN