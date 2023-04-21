Kuşadası'nda İlçe Protokolü Vatandaşlarla Bayramlaştı

Kuşadası'nda ilçe protokolü, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Tarihi Kervansaray'da düzenlenen törenle vatandaşlarla bayramlaştı. Törene, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de katıldı.

Tarihi Kervansaray'da düzenlenen bayramlaşma programına çok sayıda vatandaşın yanı sıra Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Başkan Günel, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Karagöz, Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanı Kıdemli Binbaşı Onur Şen, idari ve mülki amirler, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Törende, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ile Başkan Günel, vatandaşlar ile kamu görevlilerinin bayramını kutladı. Günel, Ramazan Bayramı'nın Türkiye'ye sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini diledi.

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, "Bu güzel bayram gününde sizlerle bir araya geldiğim için çok mutluyum. Bayramlar insanları birleştiren, kardeşliği pekiştiren, kırgınlıkları ortadan kaldıran çok özel zamanlardır. Bu vesile ile başta çok kıymetli şehit ailelerimizin, kahraman gazilerimizin, ilçemizde görev yapan çalışma arkadaşlarımın ve Kuşadalıların Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Törenin ardından Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Şehit Polis memuru Fuat Kaplan'ın ailesini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.