Kuşadası'nda Hayvan Sağlığı İçin Ortak Denetim

Kuşadası'nda Hayvan Sağlığı İçin Ortak Denetim
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Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ve Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner ekipleri, hayvan sağlığını korumak amacıyla ortak bir denetim gerçekleştirdi. Araçlarda evrak ve hayvan küpeleri kontrol edildi.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kuşadası İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner ekipleri, hayvan sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla ortak denetim faaliyeti gerçekleştirdi.

Denetim kapsamında araçlardaki evraklar ve hayvan küpeleri tek tek kontrol edildi. Hem hayvan hastalıklarının yayılmasının önüne geçilmesi hem de muhtemel hayvan hırsızlıklarının önlenmesi hedeflenirken, Yaylaköy Mahallesi'nde yapılan uygulamada canlı hayvan taşıyan 21 araç durdurularak detaylı sorgulama yapıldı. Yetkililer, vatandaşların sağlığı ve hayvan refahı için denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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