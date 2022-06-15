Kuşadası'nda Güvercinada'nın Tülüşahları Çiçek Açtı

Kuşadası'nda yok olma riski taşıdığı için Kuşadası Belediyesi tarafından tarihi Güvercinada Kalesi ile Soğucak Mahallesi'ndeki özel alanlarda koruma altına alınan endemik bitki türü 'tülüşah' bu yılın ilk çiçeklerini açmaya başladı. Halk arasında 'Aydın Gaşağı' olarak da bilinen bitkinin çiçeklenmesi, doğaseverler tarafından heyecanla karşılandı.

Kuşadası'nın simgesi olan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Güvercinada Kalesi ile Soğucak Mahallesi'ndeki özel alanlarda bulunan tülüşahlar bu yılın ilk çiçeklerini açtı. Adını Güzelçamlı'daki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın bulunduğu Samson Dağları'nın antik adından alan tülüşahların çiçeklenmesi tabiat tutkunlarını heyecanlandırdı. Tülüşah hayranları, cep telefonu ve kameralarıyla endemik bitkinin fotoğrafını çekerek bu özel anı ölümsüzleştirdi. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü ve Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Amiri Cem Özgür Demirci, tülüşahların yetiştiği bölgeleri dolaşarak inceleme yaptı.

"BU BİTKİ KUŞADASI'NDA BOTANİK TURİZMİNİN GELİŞMESİNE VE KENTİN TANITIMINA BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR"

Tülüşahın korunması için Kuşadası Belediyesi ile ortak hareket ettiklerini belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Dünyada sadece Kuşadası'nda yetişen ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan tülüşahların çoğaltılması endemik bitki çeşitliği açısından çok önemli. Bu bitki Kuşadası'nda botanik turizminin gelişmesine ve kentin tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Kuşadası'na gelen yerli ve yabancı turistler sarı renkli çiçeğe yoğun ilgi gösteriyor. Kuşadası Belediyesi'ne ait Soğucak Mahallesi'ndeki parselde tülüşahı tohumdan üretme çalışmalarımız sürüyor. Başkan Ömer Günel'e gösterdiği hassasiyet için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

KOPARMANIN CEZASI 109 BİN 593 TL

Tülüşahları koparmanın veya doğal ortamından sökerek başka yere taşımanın bu yıl ki cezası 109 bin 593 TL olarak belirlendi. Kuşadası Belediyesi ve EKODOSD iş birliğinde Güvercinada Kalesi'nde oluşturulan 'Tülüşah Deneme Parseli'ndeki bilimsel çalışmalar ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Biyoloji Bölümü tarafından yapılıyor. Parselin bakım çalışmaları da Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından düzenleniyor. Kuşadası'nda yetişen 10 endemik bitki türü içerisinde tülüşahın tehlike kategorisi, merkezi İsviçre'nin Gland kentinde bulunan Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik (IUCN) tarafından 'CR' (çok tehlikede) olarak belirlenmişti.

ANKA / Yerel