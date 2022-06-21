Kuşadası'nda Grand ve Orıent Bazaar Yenilenen Yüzüyle Konuklarını Ağırlamaya Hazır

Kuşadası Belediyesi tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde Grand ve Orient Bazaar'da başlatılan altyapı ve üstyapıyı yenileme çalışmaları sona erdi. Kruvaziyer gemilerinden inen turistleri modern yüzüyle karşılamaya başlayan tarihi çarşılarda daha konforlu bir alışveriş deneyimi sağlayacak ahşap çatının montajı da tamamlanma aşamasına geldi.

Kuşadası'nı daha modern ve estetik bir kent haline getirmek amacıyla Kuşadası Belediyesi tarafından kentin en eski çarşıları olan Grand ve Orient Bazaar'da başlatılan yenileme çalışmaları tamamlandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisindeyapılan çalışmada tarihi çarşılara yağmur ve içme suyu hatları döşenerek altyapısı iyileştirildi. Türk Telekom ve AYDEM ekipleri tarafından da sokakların internet, telefon ve elektrik hatları yenilendi. Ekipler ayrıca Kervansaray ve liman arasında kalan bölgedeki eskiyen kaldırım ve bordür taşlarını da yenileriyle değiştirdi.

AHŞAP ÇATININ MONTAJI TAMAMLANDI

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yerli ve yabancı turistler için yeniden cazibe merkezi olan bölgede Şimşek Sokak, Grand Bazaar, Orient Bazaar ve Kıbrıs Caddesi'ne kent dokusuyla uyumlu doğal taş döşedi. Çalışmada, dükkanların peyzaj ve cephe düzenlemelerinin de yapılmasının ardından sokakları kaplayan ahşap çatının montajı da büyük oranda tamamlandı. Tarihi çarşı, aydınlatma sisteminin de kurulmasından sonra ışıl ışıl bir görünüme kavuşacak.

ANKA / Yerel