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Kuşadası'nda Göçmen Kaçakçılarına Operasyon

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı şüphesiyle iki kişi tutuklandı. Eylül ayında 25 düzensiz göçmenle birlikte yakalanan organizatör M.B.'nin ardından, ek operasyonlarla diğer şüpheliler S.Y. ve C.B. de gözaltına alındı.

Kuşadası'nda polis ekipleri göçmen kaçakçılarına göz açtırmıyor

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınan iki kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Eylül ayında meydana gelen göçmen kaçakçılığı olayında 25 düzensiz göçmen ile yabancı uyruklu M.B. isimli organizatör yakalanıp, emniyette ifadesi alınan organizatör M.B. sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı. Ekiplerin devam eden çalışmalarında olayın diğer 2 şüphelisi olan S.Y. ve C.B. tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuşadası'nda Göçmen Kaçakçılarına Operasyon
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EŞBER OKAYER - Yerel

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