Kuşadası'nda Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sivil toplum kuruluşları Filistin'de yaşanan drama dikkat çekmek amacıyla bir yürüyüş düzenledi. Yaşlısından gencine çok sayıda vatandaşın katılığı İsrail'e tepki Filisin'e destek yürüyüşünde vatandaşlar sahil bandı boyunca gerçekleştirdikleri yürüyüşte İsrail ve destekçilerini lanetledi.

Yürüyüş, Kısmet Otel Kavşağı'ndan başlayarak El Heykeli'nde sona erdi. Etkinliğin ardından, dayanışma ve farkındalık amacıyla bir konser düzenlendi. Konser öncesinde, Sosyoloji Profesörü, akademisyen ve yazar Ferhat Kentel ile aktivist Burak Kaplan birer konuşma yaptı.

Oldukça ilgi gören yürüyüş, geniş katılımla gerçekleşirken vatandaşlar ellerindeki döviz ve pankartlarla İsrail'in zulmünü de lanetledi. Barış ve adalet taleplerini dile getiren katılımcılar uluslararası topluma seslendi. - AYDIN