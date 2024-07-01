Kuşadası'nda Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda Yangın Önlemleri Alındı

Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik başkanlığında İlçe İdare Kurulu olağanüstü toplanırken, toplantıda Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda yaşanabilecek yangınların önüne geçilmesi ve ziyaretçilerin güvenliği sağlanması için önlemler alındı.

Toplantıda, Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın orman yangınlarından korunması ve muhtemel bir yangın durumunda vatandaşların güvenli bir şekilde tahliye edilebilmesi amacıyla bir dizi karar alındı. Kuşadası Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada toplantıda alınan kararlar şu şekilde açıklandı, "Milli Park'a araç kapasitesi dışında hiçbir araç alınmayacak. İçmeler Koyu, Aydınlık Koyu, Kavaklıburun Koyu ve Karasu Koyu dışında araç parkına izin verilmeyecek. Belirtilen dört koy dışında hiçbir alanda piknik yapılmasına izin verilmeyecek. Belirtilen kurallara uymayan veya mukavemet gösteren kişiler hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66. maddesi ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince gerekli işlemler yapılacak ve araçlar çekici ile çekilecek." - AYDIN