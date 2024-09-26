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Kuşadası'nda Aranan Kadın Şahıs Yakalandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, hakkında 41 suçtan toplam 164 yıl hapis cezası bulunan kadın şahıs, jandarma tarafından yakalandı. Jandarma ekipleri, vatandaşların güvenliği için aranan şahısları takip ediyor.

Hakkında 164 yıl hapis cezası ve bulunan kadın şahıs yakalandı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarmanın Dedektifleri JASAT tarafından hakkında 41 suçtan 164 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası ve 8 milyon 349 bin 400 TL adli para cezası bulunan kadın şahıs yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarmanın Dedektifleri JASAT tarafından Kuşadası ilçesinde; çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme, tüzel kişi sorumlusunun karşılıksız çek düzenlemesi, resmi belgede sahtecilik suçu olmak üzere 41 suçtan aranan 164 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası ve 8 milyon 349 bin 400 TL adli para cezasına hükümlü N.D. isimli kadın şahıs yapılan detaylı araştırma sonucu düzenlenen operasyon ile yakalandı. Jandarmadaki işlemelinin ardından adliyeye sevk edilen N.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuşadası'nda Aranan Kadın Şahıs Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT UÇKAÇ - Yerel

Jandarma Kuşadası Aydın

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