Kuşadası'nda Alevi Vatandaşların Sorunları Ele Alındı

Kuşadası'nda düzenlenen Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Eğitim ve Danışma Çalıştayı'nda Türkiye'de Alevi vatandaşların sorunları ve talepleri ele alındı. Başkan Ömer Günel, çalıştaya katılan vakıf başkanlarına teşekkür etti.

Kuşadası'nda, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı tarafından Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen eğitim ve danışma çalıştayı sona erdi. Türkiye'de Alevi vatandaşların sorunlarının ele alındığı çalıştayda konuşan Başkan Ömer Günel, "Ülkemizin dört bir yanından gelen vakıf başkanlarını ve yöneticilerini kentimizde ağırlamaktan büyük onur duydum" dedi.

Türkiye'de Alevi vatandaşların sorunları ve talepleri, yerel seçimlerde gösterilecek olan yaklaşım ile Cumhuriyetin ikinci yüzyılı ve Aleviler başlıkları altında düzenlenen Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Eğitim ve Danışma Çalıştayı sona erdi. Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla Otium Sealight Beach Resort Otel'de düzenlenen çalıştaya Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan ve Yusuf Atak, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Şubesi Başkanı Erdal Kılınç ve vakfın Türkiye genelindeki diğer başkanları katıldı.

Çalıştayda bir konuşma yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Şubesi ile ortak düzenlemiş olduğumuz Eğitim ve Danışma Çalıştay'ına ev sahipliği yapmaktan büyük onur duydum. Türkiye'nin dört bir yanından gelen vakıf başkanlarının ve vakıf yöneticilerin katıldığı çalıştayda emeği geçen başta Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez ve Kuşadası Şubesi Başkanı Erdal Kılınç olmak üzere tüm canlara teşekkür ederim" diye konuştu.