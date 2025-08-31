Kuşadası'nda 2025-2026 Eğitim Yılı Hazırlıkları Toplantısı

Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında 'Sene Başı Müdürler Kurulu Toplantısı' gerçekleştirildi.

Kuşadası Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman başkanlık etti. İlçede görev yapan okul müdürlerinin katıldığı toplantıda yeni döneme ilişkin hedefler, planlamalar ve alınacak tedbirler ele alındı. Açılış konuşmasında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin önemine değinen İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, modelin yalnızca akademik başarıya değil; milli, manevi ve kültürel değerlerin güçlendirilmesine de katkı sağlayacağını ifade ederek, "Maarif modelinin hedefleri doğrultusunda okullarımızı geleceğe hazırlamak en temel görevimizdir" dedi.

Toplantıda İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri de kendi alanlarına ilişkin sunumlar yaptı. Şube Müdürü Hanifi Çelik eğitim-öğretim ve atama süreçleri hakkında bilgilendirme yaparken, Şube Müdürü Harun Çinici destek hizmetleri, satın alma, kitap temini ve okulların fiziki çalışmalarıyla ilgili bilgiler aktardı.

Toplantıda ayrıca; 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıkları, okulların fiziki ve akademik altyapısının güçlendirilmesi, öğrenci güvenliği, rehberlik ve psikososyal destek hizmetleri, sosyal-kültürel ve sportif faaliyetlerin artırılması, eğitimde dijitalleşme ile teknolojinin etkin kullanımı ve Bakanlığın öncelikli projelerinin yerelde uygulanması gibi başlıklar görüşüldü.

Toplantı, görüş ve önerilerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi. - AYDIN