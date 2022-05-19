Kuşadası'nda 19 Mayıs Coşkusu - Haberler

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Kuşadası'nda coşkuyla başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 103'üncü yıl dönümü, Kuşadası'nda çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kutlamalar, sabah saat 09.00'da Atatürk Meydanı'nda düzenlenen çelenk koyma töreniyle başladı.

Törene Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Karagöz, Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Cihan Seymen, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ile siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kuşadası'nda gerçekleşen 19 Mayıs kutlamaları çelenk koyma töreninin ardından Özer Türk Stadyumu'nda düzenlenen renkli gösteri ve etkinliklerle devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi, Elifname ve Kuşadası Folklor Araştırma Derneği (KUFAD) tarafından dans, spor okulları tarafından jimnastik gösterileri sergilendi. Kutlama programında lise öğrencileri tarafından okunan "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ata'ya Cevabı" Kuşadalılar tarafından ayakta alkışlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Spor Bayramı kutlamaları,saat 18.00'da Kısmet Otel Kavşağı'ndan başlayacak yürüyüş, sonrasında İsmail Cem Dostluk Barış Meydanı'nda düzenlenecek 500 kişilik Zeybek dansı gösterisi ve Büyük Türkiye Orkestrası konseri ile devam edecek. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel