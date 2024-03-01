Kuşadası Kültürel Mirası Koruma Derneği Başkanı, Kerkük'te Kütüphane Projesi Hakkında Bilgi Verdi

Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği Başkanı araştırmacı yazar Mahmut Ökçesiz, bir radyo programında, son kitabı ve Kerkük'te hayata geçirmeyi planladığı Kuşadası Kütüphanesi projesi hakkında bilgi verdi.

Ökçesiz, kitabında Kuşadası'nın Osmanlı dönemindeki dergah ve pir kültürünü anlattığını, bu kültürel mirası yaşatmak için çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Kitabın, Kuşadası'nın tarihine ve kültürüne ilgi duyan herkes için bir kaynak eser olduğunu belirtti. Ökçesiz, ayrıca Kerkük'te Türkmen kardeşlerimiz için bir kütüphane projesi hayata geçirmek istediklerini de paylaştı. Projenin, Kuşadası ile Kerkük arasındaki tarihi ve kültürel bağları güçlendirmek için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. Proje kapsamında, Kuşadası'na ait kitaplar, belgeler, fotoğraflar ve hediyelik eşyalar Kerkük'te bir kütüphane binasında toplanacak ve ziyaretçilere açılacak.

Ökçesiz, projeyi gerçekleştirmek için bir kitap bağış kampanyası başlattıklarını da duyurdu. Kampanya ile 100 bin kitap toplamayı hedeflediklerini, bağış yapmak isteyenlerin derneklerine ulaşabileceklerini bildirdi. Ökçesiz, projeye destek veren herkese teşekkür etti. Programın sunucusu da, Ökçesiz'e katılımından dolayı teşekkür ederek, projenin hayırlı olmasını diledi. Program, radyonun internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlandı. - AYDIN