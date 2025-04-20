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Kuşadası İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Nasuh Paşa Külliyesi'ni Ziyaret Etti

Kuşadası İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Nasuh Paşa Külliyesi'ni Ziyaret Etti
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Kuşadası Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Aydın'ın kültürel miraslarından Nasuh Paşa Külliyesi'ni ziyaret ederek tarihi hakkında bilgi aldı ve milli değerler üzerine sohbet etti.

Kuşadası Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Osmanlı'dan günümüze ulaşan ve Aydın'ın kültürel miraslarından biri olan Aydın'ın Efeler ilçesindeki Nasuh Paşa Külliyesi'ni ziyaret etti.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Nasuh Paşa Külliyesi genç ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Aydın İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörleri Ş. Gülseren Aydın ve Mehmet Muharrem Öztürk'ün rehberliğinde Kuşadası Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Nasuh Paşa Külliyesi'ni ziyaret ederek külliyenin tarihi hakkında detaylı bilgi aldı. Rehberler, aynı zamanda gençlerle dini ve milli değerler üzerine sohbet gerçekleştirdi. İlim, irfan ve kültürle yoğrulmuş kadim mekanda öğrenciler külliyenin tarihi dokusu arasında adeta geçmişe yolculuk yaptı. Gençlerin tarihle iç içe vakit geçirmesi, milli ve manevi bilincin pekiştirilmesi açısından önemli bir fırsat sunarken, İl Müftülüğü yetkilileri bu tür ziyaretlerin gençlerin kişisel ve manevi gelişiminde büyük katkı sağladığını belirterek benzer etkinliklerin devam edeceğini ifade etti. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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