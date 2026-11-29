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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Devlet Hastanesi yönetimi ile hastane çalışanları, çalışan memnuniyetini artırmak ve kurum içi iletişimi güçlendirmek amacıyla düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Kuşadası Devlet Hastanesi'nde kasım ayı çalışan memnuniyeti toplantısı, hastane yöneticileri ve farklı meslek gruplarında görev yapan çalışanların katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, çalışanlar ile hastane yönetimi arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, çalışma ortamına ilişkin sorunların doğrudan paylaşılması ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi konuları ele alındı. Hastanede görev yapan tüm meslek gruplarının katılımına açık olarak düzenlenen toplantıda çalışanların görüş, talep ve önerilerini yönetime doğrudan iletebilmesine imkan sağlandı. Çalışan memnuniyetinin artırılması ve hizmet sunumunun daha verimli hale getirilmesine yönelik değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, kurum içi iletişimin önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı