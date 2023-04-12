Kuşadası Belediyesi'nde işçilere çifte bayram

Aydın Belediye İş Sendikası ile Kuşadası Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşme kapsamında işçilere ilk yılda yüzde 66,27 ücret zammı 2. yıl ise ücret zammı TÜFE refah payı ödenmesi imza altına alındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, Kuşadası'nda çalışanların çifte bayram yaşayacağını belirterek "Sendikamız ile Kuşadası Belediye Başkanlığı arasında yürütülen ve kadrolu işçi arkadaşlarımızı kapsayan toplu İş Sözleşmesi imza altına alınmıştır. 1.yıl ücret zammı yüzde 66.27, 2. yıl ücret zammı Tüfe+refah payı şeklinde anlaşılmıştır. Göreve geldiği günden bu yana emeğin ve emekçinin yanında olan Kuşadası Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel'e teşekkür ediyorum" diyerek sözleşmenin tüm emekçilere hayırlı olmasını diledi. - AYDIN