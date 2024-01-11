Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi'nde Nostalji Gazeteler Sergisi

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla 'Nostalji Gazeteler-2' isimli sergiye ev sahipliği yapmaya başladı. Gazeteci ve yazar Ali Gençli'nin arşivlediği gazeteler içerisinden önemli gelişmelere yer veren sayfaların seçilmesiyle oluşturulan sergi, 12 Ocak Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Kuşadası Belediyesi, İbramaki Sanat Galerisi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapmaya başladı. Gazeteci yazar Ali Gençli'ye ait 'Nostalji Gazeteler- 2' isimli sergi, düzenlenen bir kokteylle ziyarete açıldı. Açılışa, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari'nin yanı sıra Kuşadası'nda görev yapan basın mensupları katıldı. Ali Gençli'nin 1975 yılından bu yana arşivlediği 5 bin gazetenin içerisinden, önemli olaylara ilişkin haber ve manşetlerin yer aldığı sayfalardan oluşan sergide, ayrıca Kuşadası'nda yayın hayatını sürdüren gazeteci Zeynep İnak'ın sahibi olduğu Aktüel Ada isimli gazetenin geçmiş yıllarına ait nüshalarına da yer verildi. Sergi, 12 Ocak Cuma gününe kadar ücretsiz olarak izlenebilecek.

Kuşadası Belediyesi'ne ev sahipliği dolayısıyla teşekkür eden gazeteci yazar Ali Gençli, "Öncelikle hiçbir zorluktan yılmayarak görevlerini sonuna kadar yapan tüm meslektaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım. Kuşadası Belediyesi, bizler için önemi çok özel olan bir günde sergime yine kapılarını açtı. Belediye Başkanı Ömer Günel'e çok teşekkür ederim" dedi.

İbramaki Sanat Galerisi'nde Nostalji Gazeteler sergisine yeniden ev sahipliği yaptıkları için çok mutlu olduklarını belirten Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ise, "Gazetecilik mesleği bugün hala önemini koruyor. Halkın doğru haber alma hakkını tarafsız, ilkeli ve sorumlu gazetecilik anlayışıyla gece gündüz çalışarak yerine getiren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu. - AYDIN