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Kuşadası Belediyesi Gezici Ekip, Vatandaşları Evlerinde Ziyaret Ediyor

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Kuşadası Belediyesi'nin Güvercin Masa bünyesinde kurduğu Gezici Ekip, vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, mahallelerde yaşanan sorunları yerinde belirlemeye devam ediyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in 'vatandaş memnuniyeti odaklı hizmet' anlayışı doğrultusunda yeniden yapılandırılan Güvercin Masa bünyesinde kurulan Gezici Ekip, Kuşadalıların sorun ve taleplerini yerinde tespit etmek amacıyla ziyaretlerini sürdürüyor.

Kuşadası Belediyesi'nin Güvercin Masa bünyesinde kurduğu Gezici Ekip, vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, mahallelerde yaşanan sorunları yerinde belirlemeye devam ediyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in "vatandaş memnuniyeti odaklı hizmet" anlayışı doğrultusunda yeniden yapılandırılan Güvercin Masa bünyesinde kurulan Gezici Ekip, Kuşadalıların sorun ve taleplerini yerinde tespit etmek amacıyla ziyaretlerini sürdürüyor. Son 5 yılda 12 bin 477 talebe yanıt veren Gezici Ekip, belirlenen program dahilinde her gün Kuşadası'nın farklı bir mahallesine giderek yaptığı ev ve iş yeri ziyaretleri ile vatandaşlarla yüz yüze iletişim kuruyor.

Görüşmelerde Gezici Ekip personeli tarafından mahalle sakinlerinden gelen şikayet ve taleplerle ilgili başvuru formları oluşturuluyor. Anında ilgili birimlere iletilen formlar sayesinde yola çıkan ekipler, vakit kaybetmeden bölgedeki aksaklıklara müdahale ediyor. Son olarak Türkmen Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde bulunan ev ve işyerlerini ziyaret ederek mahalle sakinlerinin kapılarını çalan Gezici Ekibin verdiği hizmet, Kuşadalılar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.

Kaynak: ANKA / Yerel

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