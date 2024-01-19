Kuşadası Belediyesi 218 Kilometre Yeni Yol Kazandırdı

Kuşadası Belediyesi, Başkan Ömer Günel'in göreve geldiği 2019 yılından bu yana sürdürdüğü alt ve üstyapı çalışmaları kapsamında yaptığı 933 milyon 702 bin TL'lik yatırımla kente 218 kilometre yeni yol kazandırdı.

" Kuşadası'nın yol sorunu kalmayacak" diyerek göreve başlayan Başkan Ömer Günel, söz verdiği üzere kentin uzun yıllardır çözüm bekleyen alt ve üstyapı sorunlarına uzun vadeli ve kalıcı çözümler getirdi.

YENİLEME ÇALIŞMALARI MERKEZDEN BAŞLADI

Kuşadası Belediyesi alt ve üstyapı çalışmalarına 2019 yılında Balıkçılar Meydanı, Türkmen Mahallesi ve Kemal Arıkan Caddesi gibi yerli ve yabancı turistler tarafından sıklıkla ziyaret edilen merkezi noktalarla başladı. 2020 yılında turistik çarşılar ve 2022 yılında da kentin en eski alışveriş noktaları olan Grand ve Orient Bazaar'da yenileme çalışması yürüten Kuşadası Belediyesi, bir yandan esnafa rahat bir nefes aldırırken bir yandan da modern ve estetik bir turizm kentinin ilk adımlarını attı.

KENTE YATIRIM TURİZME YATIRIMDIR

Çarşıların ardından yenileme çalışmaları İkiçeşmelik Mahallesi, Eski Kuşadası olarak bilinen Dağ, Camiatik ve Hacıfeyzullah mahalleleri ile Davutlar, Cumhuriyet ve Ege mahalleleriyle sürdü. Altyapıyı yenileme çalışmaları, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile elektrik, doğalgaz, internet ve telefon sağlayıcısı kurumlarla iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütülürken Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri döşediği yağmur suyu hatları ile kış aylarında yaşanması olası sel ve su taşkınlarının önüne geçti. Altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde vakit kaybetmeksizin yol yapım çalışmalarına başlayan Kuşadası Belediyesi, 5 yılda yaptığı 933 milyon 702 bin TL'lik yatırımla kentin adeta çehresini değiştirdi. Kuşadası, 2019 yılından bu yana 23 mahallede sürdürülen çalışmalar ile 218 kilometre yeni yola kavuştu.

DAVUTLAR VE GÜZELÇAMLI HİZMETLE TANIŞTI

Kuşadası Belediyesi, ara sokaklarda parke, bordür ve kaldırım çalışmaları yaparken bir yandan da yetki alanı içerisinde bulunan diğer alanlarda sıcak ve sathi asfalt çalışması gerçekleştirdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında en büyük yatırımı 124 milyon 424 bin TL'lik yatırımla Davutlar Mahallesi aldı. Alt ve üstyapısı bütünüyle yenilenen Davutlar Mahallesi'ne son 5 yılda sürdürülen çalışmalarla 35 kilometre yol kazandırıldı. İkinci sırada ise 13 milyon 50 bin TL'lik yatırımla Güzelçamlı Mahallesi yer aldı. 2019 yılından bu yana Güzelçamlı Mahallesi'nde 42 kilometrelik yol yapım çalışması gerçekleştirildi. Böylece uzun yıllardır belediye yatırımlarından mahrum kalan Davutlar ve Güzelçamlı mahalleleri hak ettiği hizmete Başkan Ömer Günel döneminde kavuştu.