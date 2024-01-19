Üye Girişi
Haberler

Kuşadası Belediyesi 218 Kilometre Yeni Yol Kazandırdı

Güncelleme:
Abone Ol

Kuşadası Belediyesi, Başkan Ömer Günel'in göreve geldiği 2019 yılından bu yana sürdürdüğü alt ve üstyapı çalışmaları kapsamında yaptığı 933 milyon 702 bin TL'lik yatırımla kente 218 kilometre yeni yol kazandırdı.

Kuşadası Belediyesi, Başkan Ömer Günel'in göreve geldiği 2019 yılından bu yana sürdürdüğü alt ve üstyapı çalışmaları kapsamında yaptığı 933 milyon 702 bin TL'lik yatırımla kente 218 kilometre yeni yol kazandırdı.

" Kuşadası'nın yol sorunu kalmayacak" diyerek göreve başlayan Başkan Ömer Günel, söz verdiği üzere kentin uzun yıllardır çözüm bekleyen alt ve üstyapı sorunlarına uzun vadeli ve kalıcı çözümler getirdi.

YENİLEME ÇALIŞMALARI MERKEZDEN BAŞLADI

Kuşadası Belediyesi alt ve üstyapı çalışmalarına 2019 yılında Balıkçılar Meydanı, Türkmen Mahallesi ve Kemal Arıkan Caddesi gibi yerli ve yabancı turistler tarafından sıklıkla ziyaret edilen merkezi noktalarla başladı. 2020 yılında turistik çarşılar ve 2022 yılında da kentin en eski alışveriş noktaları olan Grand ve Orient Bazaar'da yenileme çalışması yürüten Kuşadası Belediyesi, bir yandan esnafa rahat bir nefes aldırırken bir yandan da modern ve estetik bir turizm kentinin ilk adımlarını attı.

KENTE YATIRIM TURİZME YATIRIMDIR

Çarşıların ardından yenileme çalışmaları İkiçeşmelik Mahallesi, Eski Kuşadası olarak bilinen Dağ, Camiatik ve Hacıfeyzullah mahalleleri ile Davutlar, Cumhuriyet ve Ege mahalleleriyle sürdü. Altyapıyı yenileme çalışmaları, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile elektrik, doğalgaz, internet ve telefon sağlayıcısı kurumlarla iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütülürken Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri döşediği yağmur suyu hatları ile kış aylarında yaşanması olası sel ve su taşkınlarının önüne geçti. Altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde vakit kaybetmeksizin yol yapım çalışmalarına başlayan Kuşadası Belediyesi, 5 yılda yaptığı 933 milyon 702 bin TL'lik yatırımla kentin adeta çehresini değiştirdi. Kuşadası, 2019 yılından bu yana 23 mahallede sürdürülen çalışmalar ile 218 kilometre yeni yola kavuştu.

DAVUTLAR VE GÜZELÇAMLI HİZMETLE TANIŞTI

Kuşadası Belediyesi, ara sokaklarda parke, bordür ve kaldırım çalışmaları yaparken bir yandan da yetki alanı içerisinde bulunan diğer alanlarda sıcak ve sathi asfalt çalışması gerçekleştirdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında en büyük yatırımı 124 milyon 424 bin TL'lik yatırımla Davutlar Mahallesi aldı. Alt ve üstyapısı bütünüyle yenilenen Davutlar Mahallesi'ne son 5 yılda sürdürülen çalışmalarla 35 kilometre yol kazandırıldı. İkinci sırada ise 13 milyon 50 bin TL'lik yatırımla Güzelçamlı Mahallesi yer aldı. 2019 yılından bu yana Güzelçamlı Mahallesi'nde 42 kilometrelik yol yapım çalışması gerçekleştirildi. Böylece uzun yıllardır belediye yatırımlarından mahrum kalan Davutlar ve Güzelçamlı mahalleleri hak ettiği hizmete Başkan Ömer Günel döneminde kavuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel

Kuşadası Belediyesi Ömer Günel Kuşadası Yerel yönetim Ulaşım Emlak Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 19 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 19 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 19 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! Gaddar oyuncuları kim, konusu ne? Gaddar nerede çekiliyor? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 19 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! Gaddar CANLI izle! Fox TV Gaddar 1. Bölüm tek parça HD izle 19 Ocak Cuma! Hadise sevgilisi var mı? Hadise'nin yeni sevgilisi kim? 20 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 20 Ocak Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 47. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV 19 Ocak Canlı izle! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 19 Ocak Yalı Çapkını 55. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Arka Sokaklar CANLI izle! 19 Ocak Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Ateş Kuşları CANLI İZLE! 19 Ocak Ateş Kuşları 39. Yeni bölüm CANLI YAYIN! Ateş Kuşları FULL İZLE! Lynne Marta kimdir? Lynne Marta filmleri neler? Lynne Marta neden öldü, hastalığı nedir? Kaçış Yok konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Kaçış Yok (No Escape) ne zaman çıktı, hangi yıl? Kaçış Yok ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title